Поліція вилучила автомобіль на час проведення розслідування

Неподалік Костополя на Рівненщині 32-річний водій BMW X5 спричинив смертельну аварію. Чоловік на швидкості з'їхав у кювет, внаслідок чого автомобіль зіткнувся з деревом і перекинувся. Від удару водій загинув на місці, а його 42-річний пасажир отримав травми голови.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, аварія сталась вночі у п'ятницю, 5 серпня. Про потерпілих у ДТП до поліції повідомили медики близько 02:00.

«Між селами Рокитне та Мирне колишнього Костопільського району 32-річний водій автомобіля BMW Х5, житель обласного центру, не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку, злетів у кювет, де врізався в дерево та перекинувся», – зазначає поліція.

Від травм водій позашляховика загинув на місці. У його 42-річного пасажира медики діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс мозку. Після надання медичної допомоги його відпустили додому.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). У рамках розслідування автомобіль вилучили.