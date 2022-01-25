Повії працювали у стриптиз-клубах «Какаду» та «Білий какаду» у Львові

Один з організаторів мережі борделів у Львові, 33-річний харків’янин Станіслав Богута, отримав два роки умовного терміну за сутенерство. Чоловік разом з співучасниками організував борделі в стриптиз-клубах у Львові.

Мережу борделів у львівських стрип-клубах «Какаду» та «Білий какаду» викрили ще у 2017 році. Загалом тоді затримали понад 50 жінок, які надавали сексуальні послуги за гроші. Клієнтам стриптиз-клубів надавалась можливість обрати одну з повій, оплатити її послуги за 1300-1900 грн за одну годину. Інтимні послуги надавались чоловікам у спеціальних приміщеннях стриптиз-клубів, в орендованих квартирах або у готелях. 40% заробітку отримувала працівниця, решту забирали собі організатори борделів.

П'ять років тому працівники поліції затримали кількох організаторів мережі борделів. Серед затриманих був директор львівського заводу ЛОРТА Олег Погребняк, йому ще досі не оголосили вирок. Також у злочинну групу входив харків'янин Дмитро Степанов, який отримав три роки умовного терміну у 2018 році.

Інший учасник групи, 33-річний харків'янин Станіслав Богута, отримав свій вирок ще у 2017 році – тоді він отримав 2 роки іспитового терміну, підписавши угоду з прокурором Назаром Грицівим. О​днак адвокат Богути не погодився з цим вироком і подав апеляцію. Львівський апеляційний суд скасував вирок Богуті і перенаправив справу на повторний розгляд.

Так, 11 січня 2022 року Галицький районний суд Львова уже вдруге розглянув справу Станіслава Богути. За версією слідства, Станіслав Богута займався діяльністю стриптиз-клубів, підшуковував персонал, сплачував зарплату працівникам, поставляв алкоголь та продукти, шукав житло, одяг для повій тощо.

У судовому засіданні Станіслав Богута визнав свою провину та просив суд не карати його суворо. Суддя Олег Юрків, який розглядав цю справу, взяв до уваги каяття Богути, коли виносив йому вирок. Галицький районний суд призначив Богуті два роки іспитового терміну. Фактично суддя Юрків призначив Станіславу Богуті ідентичний вирок до того, який він отримав у 2017 році.

У Станіслава Богути є 30 днів для оскарження цього вироку в апеляції.