33-річний чоловік торгував амфетаміном у Стрию та Стрийському районі

Поліцейські затримали в Стрию на Львівщині 33-річного наркоторговця. Чоловік торгував амфетаміном, тепер йому загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Як розповіли в поліції Львівщини, правоохоронці задокументували кілька фактів реалізації 33-річним чоловіком психотропів мешканцям Стрия та району.

У чоловіка вилучили фасовані наркотики та гроші (фото поліції)

Під час обшуків за місцем проживання та в автомобілі підозрюваного правоохоронці виявили та вилучили зіп-пакети з амфетаміном, а також засоби для фасування, електронні ваги, гроші та інші речові докази. Усе вилучене скерували на експертне дослідження.

Затриманому повідомили про підозру у незаконному збуті наркотичних засобів (ч.2 ст.307 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від шести до 10 років з конфіскацією майна. Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.