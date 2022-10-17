Стрілянину відкрив мешканець Калуша під час нічного конфлікту біля кафе

36-річний мешканець Калуша під час конфлікту біля місцевого кафе вистрілив із пістолета по людях. Внаслідок стрілянини поранення отримали троє чоловіків, їх доставили до лікарні. Сам стрілок із місця інциденту втік, проте поліція невдовзі його затримала. Наразі зловмисник перебуває у СІЗО, за скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Як повідомляє прес-служба поліції Івано-Франківської області, виклик про постріли на одній із вулиць у Калуші правоохоронці отримали вночі у суботу, 15 жовтня. На місці виявилося, що між кількома чоловіками виник конфлікт, один із учасників сварки дістав пістолет і відкрив вогонь.

«Поліцейські встановили, що біля одного із місцевих кафе між компанією чоловіків виник конфлікт, під час якого фігурант, дістав предмет, схожий на пістолет, і почав стріляти. У результаті стрілянини 24, 38 та 58-річні мешканці Калуша отримали поранення та доставлені до лікарні. Нападник з місця події втік», – йдеться у повідомленні поліції.

Незабаром після інциденту поліцейські затримали 36-річного мешканця Калуша, у нього вилучили зброю та направили її на дослідження. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство). Зловмисник наразі перебуває у СІЗО, за скоєне йому загрожує до семи років ув’язнення.