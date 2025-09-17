Смертельна аварія сталася біля Турки

У вівторок, 16 вересня, на трасі Львів – Самбір біля міста Турка 45-річний водій позашляховика Mitsubishi Pajero злетів з проїжджої частини та перекинувся. У результаті аварії водій загинув.

За даними департаменту цивільного захисту ЛОВА, ДТП сталася близько 14:40 біля міста Турка на дорозі «Львів – Самбір – Ужгород». 45-річний водій автомобіля Mitsubishi Pajero, мешканець села Малий Березний Закарпатської області, рухаючись із одновісним причепом на спуск дороги з лівостороннім поворотом, не вибрав безпечної швидкості та не врахував стан дорожнього покриття. У результаті водій не впорався із керуванням та злетів за межі проїжджої частини праворуч, де перекинувся.

Позашляховик з'їхав в кювет і перекинувся

Урезультаті ДТП водій автомобіля загинув на місці.