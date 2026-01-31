Смертельна ДТП сталася 21 липня у селі Зубра

Пустомитівський районний суд Львівської області виніс вирок львів’янці Галині Пастернак, яка у липні 2025 року за кермом автомобіля Honda M-NV вчинила смертельну ДТП з мотоциклістом. Винуватиці присудили умовне покарання.

Як вказано у матеріалах справи, смертельна аварія сталася 21 липня 2025 року о 16:10 у селі Зубра біля Львова. 48-річна Галина Пастернак на автомобілі Honda M-NV порушила правила дорожнього руху та виїхала на головну дорогу нерегульованого перехрестя, де зіткнулася з мотоциклом Lifan LF200-10L, водій якого їхав з перевищенням швидкості. У результаті 46-річний мотоцикліст загинув.

У суді обвинувачена свою вину визнала та повідомила, що відшкодувала завдану шкоду родичці загиблого. При призначенні їй покарання суд врахував вину обох водіїв у ДТП.

Суддя Володимир Мусієвський визнав Галину Пастернак винною у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть постраждалого (ч.2 ст.286 ККУ) та призначив їй покарання у вигляді трьох років позбавлення волі без позбавлення права керувати транспортними засобами. Водночас вироком суду винуватицю звільнили від основного покарання, встановивши рік іспитового терміну. Вирок ще може бути оскаржений.