Смертельна ДТП сталася у Дублянах

У п’ятницю, 30 січня, на трасі Львів – Луцьк у місті Дубляни неподалік Львова сталася смертельна ДТП за участі легковиків BMW та Volkswagen Passat, в якій загинув один з водіїв. Ще трьох постраждалих доправили до лікарні.

За даними поліціцї Львівщини, ДТП сталася близько 10:50. На трасі зіткнулися автомобілі BMW, яким керував 32-річний водій, та Volkswagen Passat, за кермом якого був 20-річний водій. Унаслідок ДТП водій BMW загинув на місці події, а водій Volkswagen Passat та двоє його пасажирів віком 18 і 22 роки отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

Як розповіли в патрульній поліції, рух на трасі частково ускладнений. Патрульні забезпечують регулювання. Обставини аварії встановлюють слідчі.

За інформацією медиків швидкої допомоги, трьох постраждалих, віком 18, 20 та 22 роки з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували в лікарню святого Пантелеймона.