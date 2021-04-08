51-річного львів’янина судитимуть за побиття адвоката своєї колишньої дружини, який представляв її інтереси в суді. Сам інцидент трапився наприкінці лютого, зараз матеріали розслідування передали до суду.

Як повідомляє обласна прокуратура, після судового засідання чоловік, якому заборонили підходити до колишньої дружини і дочки, напав на їхнього адвоката.

«Розглядалася справа про видачу обмежувального припису обвинуваченому в інтересах його колишньої 46-річної дружини та їхньої доньки, за результатами якої чоловікові заборонили наближатися до них ближче, ніж на 50 м та будь-яке спілкування (у тому числі посередництвом техніки). Після завершення засідання, насильник, невдоволений результатом розгляду справи та діями адвоката колишньої дружини, напав на правозахисника та декілька разів його вдарив у різні частини тіла, спричинивши легкі тілесні ушкодження», — повідомили у прес-службі Львівської обласної прокуратури.

Розслідування проводили слідчі відділу поліції №1 Львівського районного управління. Процесуальне керівництво здійснює Франківська окружна прокуратура.

За нанесення тілесних ушкоджень особі, що надає правову допомогу (ч.2 ст.398 КК України) передбачено обмеження волі від 3 до 5 років або позбавленням волі на той самий термін.