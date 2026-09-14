У жовтні дівчинці мало виповнитися шість років

У лікарні померла п’ятирічна Аліса Мудь, яка отримала тяжкі травми внаслідок падіння з дитячої гірки. За її життя медики боролися майже два тижні. Про смерть дитини 11 вересня повідомила гімназія №12 Хмельницької міської ради.

Нещасний випадок стався 28 серпня у дворі будинку на вулиці Майборського у Хмельницькому. 5-річна Аліса гралася на старій дитячій гірці заввишки понад два метри. Батько дівчинки Роман розповів виданню Vsim.ua, що його дочка послизнулася та впала з висоти на асфальтне покриття, після чого знепритомніла.

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«Це будинок 80-х років, майданчик уже старий. Гірка у нас там є, дуже висока. Навіть я не дістаю до верху руками. Того дня з Алісою там була моя дружина зі своєю мамою і сестрою. Діти гралися на гірці. Аліса послизнулася абощо і впала із 2-метрової висоти на асфальт. Дружина взяла її на руки, запитала, що болить. Аліса встигла сказати, що голова, і все. Коли я прийшов, вона вже була без свідомості», – розповів чоловік.

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Першу медичну допомогу на місці події надав сусід, який працює фельдшером «швидкої». Надалі дитину в критичному стані госпіталізували до реанімаційного відділення Хмельницької міської дитячої лікарні. Медики майже два тижні боролися за її життя.

Увечері 11 вересня у Хмельницькій гімназії №12, де Аліса мала навчатися у 1-В класі, повідомили про смерть дитини. У жовтні дівчинці мало виповнитися шість років.

Правоохоронці розпочали розслідування за ч. 1 ст. 128 ККУ (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження).