Діана Хмарна вчилася у 7 класі

У п’ятницю, 4 вересня, в лікарні померла семикласниця Діана Хмарна, яка постраждала унаслідок ДТП в селі Микуличин Яремчанської громади. Про це повідомив священник церкви Пресвятої Трійці УГКЦ Юрій Попович.

Йдеться про аварію, яка сталася 31 серпня. 43-річний закарпатець на KIA Sorento виїхав з дороги на тротуар і збив двох 12-річних дівчат – Вероніку Баковську та Діану Хмарну.

Школярок з важкими травмами госпіталізували до Івано-Франківської обласної дитячої лікарні. Діана Хмарна впала в кому, лікарі п’ять днів боролися за її життя, однак не змогли врятувати дівчину.

Водій за кермом був тверезий. Він відмовився давати свідчення.

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