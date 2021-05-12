Сусіди конфліктували через межу між їхніми господарствами

Жовківський районний суд 29 квітня цього року виніс вирок 60-річному азербайджанцю, мешканцю села Зашків, що біля Львова, за вбивство його 75-річної сусідки. Сусіди конфліктували за межу.

Інцидент трапився 27 жовтня минулого року на території домогосподарства жінки у селі Зашків. Як зазначається у вироку суду, між сусідами тривалий час були неприязні відносини. Цього дня між ними виник словесний конфлікт, під час якого 60-річний чоловік перескочив через огорожу на територію господарства 75-річної сусідки та завдав їй п’ять ударів ножем у груди, пошкодивши ребра, легені та серце. Від отриманих поранень жінка померла.

Cусід завдав жінці смертельні удари ножем у груди

У суді обвинувачений свою вину визнав та розкаявся. Він пояснив, що з іншими сусідами жив мирно. А от 75-річна сусідка завжди мала свої претензії до його домогосподарства, зокрема, щодо паркану та городу, та часто з цього приводу вчиняла сварки. Зокрема, сусідка вважала, що він порушив межі і облаштував паркан на її городі. У день вбивства сусідка спершу посварилася з його дружиною. Далі він втрутився у конфлікт та вчинив вбивство, бо не міг витримати образ на свою адресу.

Суд підтримав позицію прокуратури, визнав обвинуваченого винним в умисному вбивстві (ч.1 ст.115 ККУ) та призначив йому покарання – сім років позбавлення волі.