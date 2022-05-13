Крадіжка сталась у геріатричному пансіонаті, що в селі Петриків біля Тернополя

63-річний мешканець геріатричного пансіонату біля Тернополя обікрав 96-річну жінку, яка також проживає в цьому пансіонаті. Вночі він проник до її кімнати та витягнув з гаманця, який пенсіонерка ховала у ліжку, 800 грн. Зникнення грошей вона помітила наступного дня і звернулась до адміністрації. Крадія швидко знайшли, крім того, виявилось, що чоловік вже має судимість за майнові злочини. Йому загрожує до восьми років тюрми.

Як встановили оперативники, і зловмисник, і потерпіла проживають в одному геріатричному пансіонаті, що в селі Петриків Тернопільського району. 63-річний зловмисник знав, що літня жінка тримає свої заощадження у ліжку, біля подушки.

«Напередодні вона якраз отримала пенсію, тож чоловік був переконаний, що гроші є. Вночі, проникнувши до палати 96-річної бабусі, вийняв з гаманця 800 гривень. Зникнення грошей потерпіла помітила вже наступного дня і звернулася до адміністрації пансіонату», – повідомляє деталі інцидент прес-служба поліції Тернопільщини.

Поліцейські оперативно встановили крадія. У чоловіка в минулому були проблеми із законом через майнові злочини. Двісті гривень він встиг витратити на власні потреби, решту грошей у нього вилучили.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 ККУ (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає від п'яти до восьми років ув'язнення.