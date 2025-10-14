Нафтосервісна компанія компанія SLB працює в Росії попри санкції

Приватна аналітично-розвідувальна компанія Dallas отримала у розпорядження документи, що свідчать про роботу світового лідера нафтосервісної галузі SLB (у минулому Schlumberger) на території Росії. Про це йдеться у матеріалі Dallas, опублікованому у вівторок, 14 жовтня.

В березні 2003 року в російському місті Тюмень зареєстрували компанію під назвою «Технологічна компанія Шлюмберже», засновниками якої вказуються дві нідерландські компанії. На сайті Тюменської торгівельно-промислової палати «Технологічна компанія Шлюмберже» – це російська компанія для реалізації міжнародною компанією «Schlumberger» найбільшого в Росії комплексного інвестиційного проєкту з будівництва двох заводів і тренінгового центру. Це вказує на те, що компанія зареєстрована у Тюмені є дочірньою компанією SLB.

У березні 2022 року SLB заявила про відмову від інвестування у російський ринок через санкції.

«Ми ухвалили рішення негайно призупинити нові інвестиції та розгортання технологій для наших операцій», – йшлося у заяві головного виконавчого директора Олівʼє Ле Пьоша зі штаб-квартири в Хʼюстоні.

Заява виконавчого директора Олівʼє Ле Пьоша про залишення російського ринку

У жовтні 2022 року Schlumberger здійснила ребрендинг та змінила назву на SLB. Проте російський підрозділ залишив назву «Технологічна компанія Шлюмберже». У документації, до якої аналітики отримали доступ, є договір укладений російською та англійською мовою. Це може вказувати на те, що російська компанія Шлюмберже досі підпорядковується світовій корпорації. Крім того, сайт російської компанії та домен корпоративної пошти мають таку саму назву як і корпорація: slb.ru та @slb.com.

Російська Шлюмберже використовує домен корпорації SLB

Як зазначає Dallas, SLB не тільки не припинила діяльність в Росії, а й збільшила там свою присутність після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Reuters зауважує, що SLB скористалася можливістю зміцнити свої позиції в Росії, після того, як її конкуренти Halliburton Co. та Baker Hughes Co. залишили російський ринок.

17 лютого 2025 року російська «Технологічна компанія Шлюмберже» передала підряднику, заводу «Протон» у російському місті Владімір, пакет креслень, необхідних для виготовлення ротора та статора до занурювального електродвигуна з габаритом 117 мм (ПЭДМТ-117). Такі двигуни використовують для видобутку нафти.

«“Технологічна компанія Шлюмберже” використовує підрядників для виготовлення частини обладнання. З цією метою підряднику передали унікальні креслення всупереч санкціям. Інакше кажучи – посереднику передали західні технології, що належать SLB. Адже інтелектуальна власність дочірнього підприємства є все одно власністю та активом всієї корпорації», – зауважує Dallas.

Акт приймання-передачі пакету креслень

Світовий лідер нафтосервісної галузі SLB була заснована у Франції 100 років тому. Вона є однією з найбільших компаній, що працюють в енергетичному сервісі. Обсяг її активів становить майже 50 млрд доларів США. Штаб-квартира компанії розташоварна в Хʼюстоні, штат Техас, оскільки SLB є також однією з найбільших енергетичних груп США. У 2024 році російський підрозділ приніс компанії 1,4 млрд доларів прибутку.

Dallas зазначає, що працюючи на російсьому рикну SLB зміцнює економіку РФ для продовження війни проти України.

Аналітики Dallas звернулися до SLB за коментарями щодо їх діяльності в Росії, але відповіді не отримали.