Повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, яка виконує обов’язки американського посла, допускає, що Україна зможе вступити в НАТО навіть без Плану щодо членства (ПДЧ), якщо буде мати таке прагнення. Про це вона сказала на зустрічі з українськими журналістами, коментуючи той факт, що Фінляндія і Швеція вирішили вступити в НАТО, але ПДЧ не отримували.

Вона пояснила, що План дій щодо членства ніколи не був юридичною вимогою для приєднання до НАТО, а отже, Україна також може вступити до Альянсу без отримання цього документа.

«ПДЧ – це механізм, який дозволяє державі досягнути вимог. І якщо якась держава вже відповідає усім вимогам – то ПДЧ стає непотрібним. Тому як Україна, так і будь-яка інша держава не має отримувати План дій щодо членства та виконувати його у разі, якщо ви загалом будете відповідати більшій частині вимог [необхідних для вступу в НАТО]», – сказала американська дипломатка, яку процитувала «Європейська правда».

У зв’язку з цим вона уточнила, що не можна вважати, що вступ у НАТО Фінляндії та Швеції проходить за скороченою процедурою.

Нагадаємо, Україна вперше попросила про ПДЧ у 2008 році, але отримала відмову. Проти надання Україні виступала Росія (нне член НАТО), яка вважала вступ України в НАТО загрозою для себе.

У березні 2018 року НАТО визнало Україну «країною-аспірантом».