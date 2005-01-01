Американський есмінець USS Carney зайшов до Одеського порту

Есмінець USS Carney брав участь у міжнародних навчаннях Sea Breese 2017

До причалу Одеського морського порту пришвартувався американський есмінець USS Carney - один із чотирьох кораблів ВМС США, які мають стати основою для розгортання елементів системи ПРО в Європі. Про це повідомляє «Думская».

У прес-службі командування 6-го флоту ВМС США інформували, що мета візиту корабля - проведення операцій по забезпеченню безпеки на морі і посилення комбінованої готовності та військово-морського потенціалу серед союзників та партнерів НАТО. Американський корабель пробуде в Одесі до 11 січня.

Фото: Думская

Як повідомлялося, півроку тому, у липні, есмінець USS Carney брав участь у міжнародних навчаннях Sea Breese 2017, під час яких на його борт піднімався президент України Петро Порошенко.

На кораблі USS Carney водотоннажністю 9200 тонн перебуває команда військових моряків у складі 337 осіб. На озброєнні есмінця - дві пускові установки (на 29 та 61 ракети) для вертикального запуску ракет RIM-66 SM-2, BGM-109 Tomahawk чи RUM-139 VL-Asroc, дві ПРК Harpoon Missile Launcher SSM, два торпедні апарати, 127-мм артилерійська установка Mark 45, два бойових модулі калібром 25 мм, чотири великокаліберні кулемети калібром 12,7 мм, а також два гелікоптери Sikorsky MH-60R.

Нагадаємо, на початку грудня 2017 року військово-морські сили України провели спільні тренування типу PASSEX з ракетним есмінцем ВМС США «Джеймс Вільямс». Від українців до заходів залучили два вертольоти «КА-27». Мета навчань - відпрацювання взаємодії з кораблями країн-партнерів у відповідності зі стандартами НАТО, а також підвищення рівня сумісності та поглиблення співпраці.