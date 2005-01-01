Американський стартап отримав $35 млн для друку ракети на 3D-принтері

Перші випробування 3D-друкованого двигуна Aeon планують провести до кінця року

Американський стартап Relativity Space отримав від американських інвесторів $35 млн на друк космічних апаратів за допомогою 3D-принтера Stargate. Компанія очікує, що кожен запуск надрукованої ракети Terran обійдеться приблизно в $10 млн, повідомляє Futurism.

З моменту запуску в 2015 році компанія зібрала понад $45 млн. Relativity Space планує інвестувати кошти в придбання другого принтеру Stargate, щоб прискорити виробництво ракет.

Ідея засновників Relativity Space полягає в тому, щоб надрукувати на 3D-принтері майже всю ракету й скоротити кількість її компонентів з 100 000 до менш, ніж 1000. Перші випробування 3D-друкованого двигуна Aeon планують провести вже до кінця року. Relativity Space хоче встановити дев'ять таких двигунів на свою ракету Terran.

У Relativity Space розповіли, що двигун можна надрукувати менш ніж за 20 днів, що прискорює цикл розробки та тестування. До того ж, двигун складається всього зі 100 частин, проти кілька тисяч для більшості інших двигунів.

Компанія хоче виводити на низьку орбіту комерційні телекомунікаційні супутники, не вступаючи в конкуренцію з такими гігантами, як SpaceX або NASA.

Як зазначається, Relativity планує здійснити перший випробувальний політ до кінця 2020 року. Якщо він буде успішним, комерційні запуски почнуться в 2021 році.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Канаді побудують космодром для запуску українських ракет «Циклон-4М».