Андрія Садового облили водою під час святкування Обливаного понеділка. Фото дня
Суспільство — Андрій Дрозда, сьогодні, 12:4510120
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Мер Львова Андрій Садовий взяв участь у водяних забавах на Обливаний понеділок. Міський голова разом із синами відкрив традиційне обливання водою на площі Ринок. Водяні баталії стартували 29 квітня о 12:00 і триватимуть на центральній площі міста до 16:00. «Львівводоканал» облаштував спеціальні резервуари з водою для всіх охочих приєднатися до обливання. Обливаний понеділок святкують наступного дня після Великодня. Масові забави з обливанням водою вже багато років проводять саме у Львові.
фото прес-служби Львівської міськради
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