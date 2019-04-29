Андрія Садового облили водою під час святкування Обливаного понеділка. Фото дня

СуспільствоАндрій Дрозда, сьогодні, 12:4510120

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Мер Львова Андрій Садовий взяв участь у водяних забавах на Обливаний понеділок. Міський голова разом із синами відкрив традиційне обливання водою на площі Ринок. Водяні баталії стартували 29 квітня о 12:00 і триватимуть на центральній площі міста до 16:00. «Львівводоканал» облаштував спеціальні резервуари з водою для всіх охочих приєднатися до обливання. Обливаний понеділок святкують наступного дня після Великодня. Масові забави з обливанням водою вже багато років проводять саме у Львові.

фото прес-служби Львівської міськради

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