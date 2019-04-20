АП відредагувала текст промови Порошенка, де він називав «повстанцями» найманців на Донбасі

Публічні дебати між кандидатами у президенти Петром Порошенком і Володимиром Зеленським 19 квітня 2019 року на НСК «Олімпійський»

Під час вчорашніх дебатів між кандидатами у президенти на НСК «Олімпійський» Володимир Зеленський, зачитуючи свої питання до Петра Порошенка, назвав «повстанцями» збройні угруповання найманців на окупованій частині Донбасу. Чинний президент спочатку не відреагував, але уже після дебатів Петро Порошенко у своєму твіттері обурився таким визначенням.

«Пане Зеленський, повстанців у нас немає. У нас є агресія РФ […] І нам потрібна компетентна людина, яка не дозволить робити такі помилки. Мене це обурило!», – заявив пізно ввечері 19 квітня Порошенко.

Пане Зеленський, повстанців у нас немає. У нас є агресія РФ. Нам потрібен потужний і сильний Верховний Головнокомандувач, нам потрібен проукраїнський Президент, який здатен захистити Україну. І нам потрібна компетентна людина, яка не дозволить робити такі помилки.Мене це обурило! — Петро Порошенко (@poroshenko) 19 квітня 2019 р.

Схожим чином відреагував і офіційний твіттер Генштабу ЗСУ.

«У нас «повстанців» немає. У нас є російська агресія» – нагадування Президента України – Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України. Збройні Сили України про це не забудуть і не пробачать. Ніколи!!! pic.twitter.com/3TMahAY3TY — Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) 19 квітня 2019 р.

Втім, виявилось, що свого часу президент Петро Порошенко також називав «повстанцями» збройні формування на окупованій частині Донбасу. Зокрема, принаймні двічі він це говорив у січні 2015 року під час свого виступу у Цюрихському університеті. Тоді ж ця промова була опублікована на офіційному сайті президента України.

Найцікавіше, що після того, як користувачі соцмереж почали ширити скріншоти промови, де Порошенко назвав бойовиків «повстанцями», текст промови на офіційному сайті президента був відкоригований – слово «повстанці» було замінене на «найманці» і «бойовики». Про це свідчать дані веб-архіву Google, який періодично зберігає копії всіх опублікованих в мережі документів. Остання копія промови Порошенка з офіційного сайту президента була зроблена 19 березня 2019 року.

Скріншот оригінальної промови, де Петро Порошенко вживає слово «повстанці» (копія від 19 березня 2019)

Скріншот відредагованої промови, де слово «повстанці» змінене на «бойовики» і «найманці» (копія від 20 квітня 2019)

В нередагованому вигляді промова Петра Порошенка у Цюріху досі доступна також на офіційному сайті МЗС України.

Зазначимо також, що промову Порошенко виголошував англійською мовою. Але у ній він використав саме слово rebels, головне значення якого, згідно з англо-українськими словниками – «повстанець», «заколотник» і «бунтар». Тобто словник не визначає це слово як «бойовик» чи «найманець».