Завод розташований у селі Ягільниця Чортківського району

Посадовця, який відповідав за ліквідацію державного підприємства «Ягільницький кінний завод», підозрюють у незаконному аукціоні та продажі майна. Збитки становили 10,5 млн грн. Комплекс будівель через суд повернули в державну власність.

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Як йдеться у повідомленні управлінні СБУ в Тернопільській області, Ягільницький кінний завод збанкрутів кілька років тому. Фонд державного майна України був визначений його розпорядником. Кінне підприємство планували виставити на аукціон «малої приватизації» через майданчик Prozorro. Однак арбітражний керуючий проігнорував офіційне повідомлення від ФДМУ та без згоди провів аукціон. Також ліквідатор сам підписав акт про придбання майнового комплексу приватною агрокомпанією за 10,5 млн грн.

Як зазначають в прокуратурі Тернопільської області, проведення аукціону через «малу приватизацію» забезпечило б перерахування до держбюджету усієї суми від продажу кінного заводу. Борги ж, які залишалися за підприємством, мав би погасити новий власник.

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Водночас процедура, за якою продав завод ліквідатор, передбачала передачу частини грошей від продажу комплексу кредиторам для погашення боргу. Також за проведення аукціону арбітражний керуючий отримав додаткову винагороду у розмірі 7% від вартості майна. Як тільки на рахунки заводу надійшли гроші, зловмисник одразу перерахував на свій банківський рахунок майже 780 тис. грн.

Слідчі поліції повідомили арбітражному керуючому про підозру за ч. 3 ст. 365-2 КК України (зловживання повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років з конфіскацією майна. Раніше також відбувся суд щодо повернення майна кінного заводу у власність держави. Суддя задовольнив позов прокуратури Тернопільщини та повернув будівлі підприємства та ділянку в Ягільниці у розпорядження ФДМУ.