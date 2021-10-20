Уряд Австрії у середу, 20 жовтня вирішив, що з 1 листопада усі працівники в країні, які на робочому місці мають безпосередній контакт із клієнтами чи колегами, повинні бути повністю вакциновані, мати негативний результат тесту на коронавірус або довідку про одужання від Covid-19.

Як пише DW, дотримання нових правил перевірятимуть органи охорони здоров’я. У разі порушення цих норм передбачений штраф у розмірі 500 євро для працівників та 3600 євро для роботодавців, заявив міністр праці Австрії Мартін Кохер.

Водночас він висловив сподівання, що штрафів удасться уникнути, наприклад, якщо люди, які відмовляються щепитися або не мають негативного тесту на Covid-19, будуть працювати вдома або якщо роботодавці вживатимуть заходів для активнішої вакцинації працівників.

Нові правила не стосуватимуться працівників, які під час роботи не контактують з іншими людьми, наприклад, водіїв вантажівок.

Також передбачений перехідний період до 14 листопада. До цього часу працівники, які не мають документа про вакцинацію, негативний результат тесту чи одужання, повинні будуть носити захисну маску типу FFP2.

Нині в Австрії зростає кількість нових випадків зараження COVID-19. За останню добу влада зафіксувала понад 3700 нових випадків. В Австрії повністю вакциновано майже 62% населення.

Австрія – не перша країна ЄС, що запроваджує більш жорсткі правила для працівників у зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації. Минулого тижня обов'язок мати так званий Covid-паспорт на робочому місці набув чинності в Італії.