Багатодітна сім'я переселенців із Луганщини придбала на Франківщині будинок із сюрпризами

Дах тече, земля не приватизована, опалення відрізали, світло також можуть вимкнути через «ліву» розетку. Це реалії, у яких опинилась багатодітна сім’я переселенців із Луганщини. Будинок в селі неподалік Долини на Івано-Франківщині вони знайшли під виплату. Але офіційних документів ще не оформляли.

30 тис. грн – такий штраф сім’я могла сплатити за незаконну розетку. Та енергетики пішли назустріч багатодітній родині і нарахували тільки трохи більше 5 тис. грн. На сплату дали 10 днів. Але і таких грошей сім’я не має. Чоловік щойно повернувся з АТО. Їхній місячний бюджет 6 тис. грн, які держава виплачує на дітей. Майже всі ці гроші вони віддають за хату.

«Розетка ця стоїть понад 10 років. Я про це не знала і господиня каже, що не знала. Тут жив її батько, вона приходила до нього, але не знала про це. Такого бути не може», – поскаржилася багатодітна мама Зоя Соловйова.

Та це був тільки початок пригод. Газовики серед зими ще й демонтували конвектор. Його також попередні господарі встановили в хаті без дозволів. Головним джерелом тепла лишилась піч. Але дрова купити також нема за що. Тож в хід йде вже навіть одяг.

«Я мушу перебирати всі ці речі. Які погані, я їх беру й спалюю. От так і гріємось», – розповіла жінка-переселенка.

Увесь одяг жінці надсилали люди з усієї України на переробку. Зоя, крім того, що є мамою 6 дітей, ще й майстриня. Шиє із фетру розвиваючі безпечні іграшки та продає через інтернет. Та її кабінет опинився в найхолоднішій кімнаті. Тож весь процес зараз зупинився.

«Тут дуже холодно сидіти і шити. І машинка комп’ютеризавана, вона не тягне при холоді», – пояснила Зоя Соловйова.

Повертатись додому в Лисичанськ вони не мають куди. На фотографіях, які показує Зоя, видно розбомблений будинок. Які сюрпризи їх ще чекають у хаті на мирній землі, навіть боїться думати.

«Сюрпризи виявилися після 2 років, як вони там проживають», – розповіла власниця будинку Мирослава Гнатків.

Жінка продала батькову хату за 190 тис. грн багатодітній сім’ї переселенців у кредит. Каже: оформили все під чесне слово. Те, що помешкання з сюрпризами, не знала. Житловий стан був ідеальний.

«Хату дали під виплату. Зараз так вам ніхто не дасть. Тим більше незнайомцям. І маємо сюрпризи. Не в доларах, а в гривнях ми собі порахували. І вони мені оплачують, що мають. І два роки, а вони мені ще не сплатили», – пояснила власниця будинку Мирослава Гнатків.

Пані Мирослава має чек про сплату половини штрафу за «ліву» розетку. В сільраді ж хіба розводять руками. І втручатись не хочуть. Пообіцяли хіба що допомогти дровами.

«Таких родин у нас багато. От є престарілі, які взагалі не ходять. Чоловік є. Співпраця є, у будь-який час із лісниками», – пояснив голова Тростянецької сільської ради Зіновій Болюк.

На сьогодні родині переселенців залишилось за хату виплатити ще 60 тис. грн. Найбільше Зоя боїться лишитися знову без даху над головою із шістьма дітьми.