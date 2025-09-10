Давид Алоян до призначення в РНБО працював заступником міністра євроінтеграції

Президент України Володимир Зеленський призначив новим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України заступника міністра з питань євроінтеграції Давида Алояна. Його призначили попри те, що родичі чиновника мали бізнес на тимчасово окупованих територіях у період повномасштабної війни, а його батько має російський паспорт, повідомили у «Центрі протидії корупції» у середу, 10 вересня.

Призначення Давида Алояна на посаду відбулося 8 вересня. За словами голови РНБО Рустема Умєрова, Алоян брав участь у розвитку проектів з локалізації виробництва, посиленні співпраці з європейськими партнерами та формуванні стратегії оборонно-промислового розвитку.

За даними ЦПК, з 2017 року Давид Алоян був підприємцем та продавав одяг, а також працював у київському філіалі однієї з американських логістичних компаній. Проте вже з 2021 року він став швидко просуватися кар’єрною драбиною та в квітні 2025 року став заступником міністра з питань євроінтеграції.

«Батьки в цей час вели бізнес на окупованій українській території. Батько – Манвел Алойович Алоян має чинний паспорт РФ та вів бізнес з продажу кави та чаю в так званій “ЛНР” впродовж 2023 року. Мати – Кадзе Маджиті Алоян вела таку ж діяльність з 2023 року та припинила 1 вересня 2025 року, саме перед призначенням сина на посаду заступника Умєрова», – повідомив ЦПК.

У центрі зазначили, що у 2017 та 2018 роках мати Алояна щонайменше двічі перетинала пункт пропуску з так званою «ДНР» на автомобілі, який згодом оформили на самого Давида Алояна.

Громадська організація також звернула увагу на те, що у 2025 році Алоян придбав під Києвом нежитлове приміщення площею 132 м2 у позику на 5,88 млн грн. За даними ЦПК, імовірний продавець – громадянин РФ Серож Коклян.

«Цікаво, що позика тільки на рік, тобто до травня 2026 року Алоян має виплатити майже 6 млн грн, хоча його офіційна зарплата за 2024 рік становила трохи менш ніж 700 тис. грн», – повідомили у ЦПК.

У громадські організації звернули увагу на те, що наявність російського паспорта в одного з батьків Алояна та їхній бізнес на ТОТ не стали підставою для його непризначення, водночас коли триває кримінальне розслідування проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова.

Нагадаємо 21 липня СБУ спільно з Офісом генпрокурора прийшли з обшуками до детективів НАБУ та затримали керівника міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова. СБУ повідомила, що посадовця затримали за підозрою у веденні бізнесу в Росії – за даними спецслужби, посадовець нібито допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з Росією та має контакти з представниками країни-агресора.

Вже 22 липня суд взяв Руслана Магамедрасулова під варту до 16 серпня без права на заставу.

Згодом СБУ оприлюднила нові докази того, що батько Магамедрасулова детектива перебував на постійному зв’язку з громадянами РФ, мешканцями Дагестану, а у 2023 році особисто відвідав країну-агресорку. Крім того, за версією слідства, він підтримував зв’язки з представниками російських окупаційних адміністрацій. Зокрема, із російським окупаційним чиновником у Горлівці він обговорював питання оновлення реєстрації своєї зброї за законами так званої «ДНР».