52% українців категорично відкидають пропозицію передачі всього Донбасу під контроль Росії в обмін на гарантії безпеки від США і Європи. Ще 40% респондентів готові прийняти таку поступку, хоча більшість з них визнають, що це є складною умовою. Інші 7% не змогли визначитися зі своєю думкою. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІСу), оприлюдненого 2 лютого.

У КМІСі відзначають, що ідентичні питання ставили українцям в середині січня – до початку масованих атак на українську енергетичну інфраструктуру.

«Показники були майже ідентичні (різниця – у межах похибки), тобто протягом двох останніх тижнів січня попри масштабні обстріли та проблеми з електро- і теплопостачанням підтримка такої вимоги до миру не зросла», – ідеться в дописі.

Інфографіка КМІСу

Серед мешканців Києва 59% вважають здачу Донбасу категорично неприйнятною, готові прийняти – 31%. 57% мешканців західних регіонів категорично відкидають цю умову і 38% готові прийняти, у центрі й на півночі – 49% і 42%, на півдні – 49% і 44%, на сході – 50% і 39%.

Довідково

Опитування проводилось упродовж 23-29 січня 2026 року методом телефонних інтерв’ю (САТІ) у всіх регіонах України, окрім окупованих. Було опитано 1003 респондентів у віці 18 років і старше. Статистична похибка не перевищує 5,8%.

До слова, у грудні 2025 року про свою довіру до гарантій безпеки від США заявляли 21% українців.