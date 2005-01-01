Біля львівської ратуші діти з аутизмом запустили блакитні кульки в небо

Тепер у Львові можна діагностувати аутизм у дітей віком від одного року.

2 квітня світ інформує про людей з аутизмом, а ті, хто хочуть їх підтримати, вдягають блакитне. Цього дня розвінчують міфи, а найголовніше просять суспільство толерантно ставитись до людей із таким розладом нервової системи.

Блакитні кульки у руках. Такого ж кольору куртки, шапки чи шалики — це «Львів у блакитному». Вихованці реабілітаційного центру «Довіра» прийшли на центральну площа міста, щоб більше розповісти про себе.

Блакитний — колір аутизму. Львів його одягає вп’яте. Пані Ольга також, адже має сина із розладом нервової системи. Артуру десять, його особливість мама побачила у півтора року. Хлопчик не цікавився зовнішнім світом, як однолітки. Проте вже в три роки були успіхи у хлопця.

«Він сам навчився у три роки читати, він спочатку мало дуже розмовляв і відразу почав читати, дивився музичні канали, караоке, тексти і сам так навчився і відразу на російській, на українській і на англійській», – розповіла мама дитини з аутизмом Ольга Яворська.

Володимиру 13 і прояви аутизму у нього лікарі помітили у три роки. Зараз хлопець уже вміє читати і рахувати.

«Того року ми почали кататися на лижах – це таке досягнення», – поділилась мама Володимира Руслана Панькевич.

У цій групі дошкільняток маленький Данилко також аутист. Але хлопчика підтримують його друзі. Розважити малечу приїхали і поліцейські. Розповідають про свою роботу.

2 квітня, у всесвітній день поширення інформації про аутизм, люди, які працюють із такими дітьми, просять інших бути толерантними.

«Дуже часто можна почути в адресу цих дітей: «Ой такий великий, а такий невихований. А я б його виховувала. А я б йому дала. А я б вас навчила і так далі». Справа в тому, що ці прояви поведінки можуть бути не тому, що дитина невихована, а тому що на цей час дитині є дуже-дуже важко в нашому суспільстві», – пояснює заступниця директора НРЦ «Довіра» Уляна Мельник.

У діток з аутизмом потерпають різні сфери відчуттів. Проте у Львові вже з одного року можуть діагностувати цей розлад за спеціальною методикою у діагностичному центрі при обласному психоневрологічному диспансері.