Рятувальники евакуйовують мешканців пансіонату через пожежу

У понеділок, 11 cерпня, у селищі Брюховичі Львівської громади сталася пожежа в приватному пансіонаті для літніх людей «Ренамед». З будівлі евакуювали 65 людей, у тому числі 42 винесли на ношах. Троє людей звернулися по допомогу до медиків.

«У Брюховичах займання у пансіонаті для літніх людей. На місці працюють підрозділи ДСНС», – сказано у повідомленні рятувальників.

Горів пансіонат для літніх людей «Ренамед»

За даними ZAXID.NET, пожежа сталася в приватному пансіонаті «Ренамед» на вул. Смолистій, 10. Як видно з оприлюднених фото, рятувальники проводять евакуацію мешканців пансіонату.

У ДСНС уточнили, що повідомлення про пожежу отримали близько 10:10 ранку. З будівлі пансіонату евакуювали 65 людей: 42 винесли на ношах та 23 вивели. До ліквідації пожежі залучали 60 надзвичайників та 14 одиниць спецтехніки. Гасили займання близько години. Причини пожежі з’ясовують правоохоронці.

За інформацією поліції, унаслідок пожежі троє людей звернулись по допомогу до медиків – 77-річна жінка, яка проживала в закладі, та двоє працівників.

Пансіонат «Ренамед» у Брюховичах пов’язують зі скандальним львівським бізнесменом Андрієм Завадським. Восени 2023 року поблизу пансіонату «Ренамед» стався конфлікт між охоронцем Андрія Завадського та нардепом Миколою Тищенком, після чого Тищенко заявив у поліцію про напад на нього.

Під час війни його цивільна дружина Завадського Альбіна Савчук подарувала синові львівського воєнкома Андрія Дубового будинок в Брюховичах, ринкова вартість якого понад 100 тис. доларів. Сам Андрій Завадський їздив Львовом на Lexus з подвійними номерами.