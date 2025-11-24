Під час атаки Росії загинуло 34 людини

У Тернополі біля двох зруйнованих будинків – на вул. Стуса, 8 та вул. 15 Квітня, 31 – облаштують пам’ятні хрести, щоб люди могли приходити і молитися за спокій душ тернополян, які загинули під час атаки Росії по Тернополю. Про це в соціальних мережах повідомив міський голова Сергій Надал.

Зараз на місце трагедії тернополяни приносять іграшки, квіти та лампадки. Також приходять священники різних конфесій та моляться разом з жителями за невинно вбитих мешканців міста. Тут облаштують тимчасові дерев’яні хрести для молитви.

«У майбутньому на цих місцях планується створення меморіалу. Вічна пам'ять усім, хто загинув того страшного ранку», – написав міський голова Сергій Надал.

Додамо, що вранці 19 листопада Росія завдала удару ракетами та дронами по спальному мікрорайоні Тернополя «Сонячному». Внаслідок атаки було повністю зруйновано багатоповерхівку на вул. Стуса, 8. Там під завалами опинилися люди. А будинок на вул. 15 Квітня, 31 був частково зруйнований, чимало квартир вигоріло, у полум’ї загинули мешканці.

Додамо, що з’явилися імена загиблих 19 листопада тернополян. Це 34 людини, серед них – шестеро дітей. Ще шість мешканців вважаються зниклими безвісти.