Інцидент стався біля гори Шпиці (1863 м)

У неділю, 21 червня, під час проходження туристичного маршруту Чорногірським хребтом у 46-річну буковинку влучила блискавка. Рятувальники доставили постраждалу до турбази і передали медикам.

Як повідомили у Головному Управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області, інцидент стався близько 17:00 біля гори Шпиці. Група туристів прямувала маршрутом через озеро Несамовите до урочища Заросляк.

«Через мобільний застосунок “Порятунок” надійшло повідомлення про те, що внаслідок удару блискавки травмовано туристку. Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучили гірських рятувальників із Заросляка», – розповіли в ДСНС.

Постраждалою виявилася жителька Чернівців. Під час зустрічі з рятувальниками вона була в задовільному стані. Травмовану та групу з 23 людей супроводили до навчально-спортивної бази «Заросляк». Для огляду та надання необхідної допомоги викликали бригаду екстреної медичної допомоги.

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Додамо, гора Шпиці (1863 м) розташована в центральній частині Чорногірського масиву в межах Карпатського національного природного парку. Туристи називають її однією з найцікавіших у Карпатах. Східні схили вершини оперезані скельними виступами заввишки 20–50 м, які нагадують шпиці.