Болгарія розпочала головування у Євросоюзі

З 1 січня Болгарія розпочала шестимісячне головування у Раді Європейського Союзу. Болгарія очолюватиме Раду ЄС вперше в історії, повідомляє «Укрінформ».

Серед пріоритетів головування визначені безпека, стабільність та солідарність. Як наголошують у Болгарії, безпечна Європа потребує більше зусиль у протидії міграційній кризі та тероризму.

«Стабільна Європа повинна забезпечити упевненість громадян, що Спільнота забезпечує їхнє процвітання і добробут. Солідарна Європа потребує єдності країн-членів перед головними викликами, які необхідно подолати спільними діями не лише на національному і місцевому рівнях», - повідомляється на сайті болгарського головування.

Болгарія продовжила головування в ЄС після Естонії. Через півроку, з 1 липня 2018 року, цю естафету прийме Австрія.

Деякі ЗМІ, зокрема, The Guardian, наголошують, що головування стане викликом для Болгарії, яка через десять років після вступу в ЄС залишається найбіднішою і найбільш корумпованою країною Євросоюзу.

Восени прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов заявляв, що під час головування у Раді ЄС його країна має намір домагатися скасування антиросійських санкцій. Водночас, жодних дій за цією обіцянкою не послідувало, Борисов разом з іншими лідерами країн-членів ЄС підтримав продовження сакцій наприкінці 2017 року.