В Україні під час випробування невідомого озброєння загинув військовослужбовець Збройних сил Великої Британії, який перебував у статусі спостерігача. Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

Інцидент, кваліфікований як трагічний нещасний випадок, стався вранці вівторка, 9 грудня, далеко від лінії зіткнення.

«Родина загиблого вже повідомлена про трагічну подію, і ми сумуємо разом з нею в цей важкий час», – ідеться в повідомленні Міноборони країни.

Міністр оборони Джон Гілі сказав, що він «спустошений смертю» британського військовослужбовця в Україні.

Деталі щодо імені, звання чи посади військового не розголошуються. Це перший офіційно підтверджений випадок загибелі кадрового британського солдата на українській території з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Велика Британія раніше визнавала присутність невеликої кількості своїх військовослужбовців в Україні, які допомагають українським військовим, а також забезпечують безпеку британського посла та інших дипломатів у посольстві в Києві. Є також британські інструктори, які проводять медичне навчання, пише Sky News.