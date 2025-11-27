Прощання зі загиблим південнокорейським добровольцем на Майдані Незалежності в Києві, 25 листопада 2025 рік

Уряд Південної Кореї підтвердив смерть свого громадянина, який добровольцем долучився до Збройних сил України. Це перший випадок, коли Сеул офіційно визнав загибель корейця в російсько-українській війні. Про це повідомило видання Korea Herald в четвер, 27 листопада.

«25 листопада в Києві відбувся похорон нашого громадянина, який загинув, беручи участь як доброволець у бойових діях в Україні», – повідомив неназваний представник Міністерства закордонних справ Південної Кореї.

Співрозмовники The Korea Herald розповіли, що уряд Південної Кореї та українська влада вели перемовини щодо ідентифікації загиблого, і уряд Кореї вже повідомив родину загиблого про його смерть. На церемонії прощання з бійцем був присутній співробітник посольства Південної Кореї в Києві.

За даними видання, загиблому добровольцю, на прізвище Кім, було близько 50 років. Він загинув під час боїв в Донецькій області у травні.

До цього Сеул стверджував, що перевіряє заяви про те, що південнокорейці приєдналися до українського війська, а також про загибель деяких із них.

Видання нагадує, що громадянам Південної Кореї заборонено в’їжджати до України без дозволу уряду. Після початку повномасштабного вторгнення війни Сеул оголосив усю країну зоною заборони для подорожей. Несанкціонований в’їзд карається позбавленням волі на строк до одного року або штрафом, а також адміністративними стягненнями, такими як анулювання паспорта.

Розголосу набрала історія про колишнього офіцера спеціального призначення ВМС та ютубера Кена Рі, який приїхав до України в березні 2022 року без урядового дозволу та вступив до Міжнародного легіону ЗСУ. Після повернення додому після травми через кілька місяців Рі засудили до 1,5 року тюрми з відстрочкою покарання на три роки.