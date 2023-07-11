Керівник лісгоспу пропрацював на посаді два місяці і раптово помер перед нарадою 4 липня 2016 року

До п'ятьох років в'язниці засуджено колишнього чиновника управління Держпраці в Чернівецькій області за те, що вимагав від родичів загиблого на виробництві начальника лісгоспу хабар. Посадовець просив 1500 доларів аби комісія надала позитивний випадок, що керівник лісового господарства дійсно помер під час виконання професійних обов'язків і його рідним виплатили компенсацію.

Обвинувачений обіймав посаду завідувача сектору розслідування, аналізу і обліку аварій та виробничого травматизму Управління Держпраці у Чернівецькій області з 2016 року. Також він був обраний головою комісії з проведення спеціального розслідування раптової смерті директора ДП «Берегометське лісомисливське господарство» Володимира Фірчука. Чоловік пропрацював на цій посаді лише два місяці і несподівано помер за кілька хвилин до того як мав проводити нараду з працівниками лісництва 4 липня 2016 року.

Два тижні після смерті начальника «Берегометське лісомисливське господарство» голова комісії заявив сину загиблого, що якщо він та його мати хоче, щоб комісія прийняла позитивний висновок про визнання факту смерті таким, що пов'язаний з виробництвом, то вони повинні заплатити йому 1500 доларів.

«Обвинувачений перебуваючи на території Управління Держпраці в Чернівецькій області, що по вулиці Зеленій, 3 в місті Чернівці, при розмові з сином загиблого, повідомив про необхідність проведення судово-медичної експертизи. Також керівник комісії додав, що йому необхідно отримати 600 доларів для отримання висновку судово-медичної експертизи, що дасть можливість безперешкодно прийняти позитивне рішення в інтересах представників померлого», – йдеться у вироку Садгірського районного суду від 30 червня 2023 року.

За два тижні син загиблого приніс 600 доларів та передав їх завідувачу сектору розслідування, аналізу і обліку аварій та виробничого травматизму Управління Держпраці. Однак чиновник тоді повідомив, що комісія винесла негативний висновок, але він зможе допомогти все-таки скасувати його у суді, і знову попросив заплатити 1500 доларів. Родич знову ж погодився на такі умови. Посадовця затримали після того, як йому в автомобілі на заправці передали увесь хабар, який він просив.

У суді обвинувачений свою вину не визнав та повідомив, що він не вимагав кошти в родичів загиблого керівника «Берегометське лісомисливське господарство». Чоловік додав, що він, як голова комісії, один ніякого рішення не міг прийняти, нікого з членів спеціальної комісії не просив і не вимагав, щоб вони щось підписали чи зробили в порушені вимог законодавства.

Стосовно свого затримання, то обвинувачений заявив, що він не може точно сказати звідки взялися гроші у його кишені. І скоріш за все їх можливо підкинули працівники поліції, коли затримували його. В той день він зустрівся з сином загиблого керівника лісгоспу, щоб віддати документи та попросив його підвезти до зупинки «Дріжзавод», бо потрібно було зайти до аптеки, щоб купити ліки для хворої дружини.

Садгірський районний суд визнав колишнього чиновника управління Держпраці винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (Вимагання та одержання хабара посадовою особою) та призначив йому покарання у виді позбавлення волі на строк п`ять років. Також суд заборонив чоловіку обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків на строк три роки, з конфіскацією майна, окрім житла.