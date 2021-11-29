Тернопільський фермер втратив ногу під час збору кукурудзи
Управління Держпраці розслідуватиме, чи порушив працівник сільськогосподарського підприємства правила охорони праці
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На Тернопільщині під час збору кукурудзи комбайнеру ампутувало частину ноги. Нещасний випадок трапився на полі поблизу містечка Козлів. Під час вивантаження вже зібраного зерна у причіп, чоловік близько підійшов до жатки комбайна і його затягнуло в механізм.
Співробітники одразу подзвонили медикам. Коли бригада швидкої допомоги з Козови прибула на виклик, то зрозуміла, що без допомоги рятувальників потерпілого витягнути з жатки комбайна не вдасться. Окрім того, 54-річний чоловік дуже швидко стікав кров'ю.
«У чоловіка було діагностовано травматичну ампутацію нижньої лівої кінцівки нижче коліна, у нього був сильний стан травматичного шоку. Медикам швидкої допомоги вдалося зупинити кровотечу й надати необхідну першу медичну допомогу», – повідомляють в Центрі екстреної медичної допомоги Тернопільщини. Рятувальники швидко визволили чоловіка з жатки і швидка допомога доправила його в Тернопільську обласну університетську лікарню в реанімацію.
А в управлінні Держпраці створили комісію, яка буде з'ясовувати як саме чоловік міг потрапити в механізм комбайна. Попередньо вже відомо, що комбайнер занадто близько підійшов до жатки.
«За попередньою інформацією, під час вивантаження зерна кукурудзи з комбайна на машину, комбайнер підійшов до жатки комбайна та, потрапивши у зону дії ріжучих деталей жатки, втратив частину ноги», – повідомили в управління Держпраці Тернопільщини.
Комісія розслідуватиме нещасний випадок і вже найближчим часом повідомить, чи дотримувався правил охорони праці працівник агропідприємства.