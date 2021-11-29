Комабайнера з механізму жатки витягували медики та рятувальники

На Тернопільщині під час збору кукурудзи комбайнеру ампутувало частину ноги. Нещасний випадок трапився на полі поблизу містечка Козлів. Під час вивантаження вже зібраного зерна у причіп, чоловік близько підійшов до жатки комбайна і його затягнуло в механізм.

Співробітники одразу подзвонили медикам. Коли бригада швидкої допомоги з Козови прибула на виклик, то зрозуміла, що без допомоги рятувальників потерпілого витягнути з жатки комбайна не вдасться. Окрім того, 54-річний чоловік дуже швидко стікав кров'ю.