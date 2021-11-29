Швидка допомога доправила дітей в дитяче відділення Чортківської міськлікарні

На Тернопільщині чадним газом отруїлися чотирирічний хлопчик та семирічна дівчинка. В неділю, 28 листопада, о 17:58 батьки викликали швидку допомогу і дітей доставили до реанімації в дитячому відділенні Чортківської міської лікарні.

Братик та сестричка увечері перебували разом з батьками в будинку та гралися. В певний момент діти почали скаржиться на нудоту і втрачати свідомість. Батьки винесли дітей на свіже повітря і викликали швидку допомогу.

«28 листопада о 17.58 районна бригада швидкої виїжджала у місто Чортків, де надавала допомогу двом непритомним дітям: чотирирічному хлопчику та семирічній дівчинці. Обох дітей, після оперативно наданої медичної допомоги шпиталізовано у Чортківську райлікарню», – повідомляють на сторінці Центру екстреної медичної допомоги Тернопільщини.

Попередньо медики швидкої допомоги діагностували в дітей отруєння чадним газом. Завідувачка дитячого відділення Чортківської міськлікарні розповіла ZAXID.NET, що діагноз підтвердився в братика та сестрички. «Вони потупили вчора увечері до нас. Їх забрали в реанімацію, обслідували, зробили терміново всі аналізи, призначили адекватне лікування. І вже сьогодні вранці дітям стало набагато краще. Сьогодні, 29 листопада ми плануємо їх перевести у звичайні палати. А найближчим часом батьки зможуть малечу забрати додому», – зазначила завідувачка дитячого відділення Валентина Добощук.