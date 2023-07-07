Хабарник вимагав гроші за дозвіл на оренду землі

Служба безпеки України викрила на Кіровоградщині посадовця з Черкащини, відповідального за землевпорядкування, який отримував хабар у розмірі 500 тис. грн. Гроші зловмисник вимагав від місцевого підприємця, якому пообіцяв орендувати землю в територіальній громаді, повідомили у п'ятницю, 7 липня, у прес-службі Офісу Генерального прокурора.

Правоохоронці виявили, що начальник відділу архітектури, земельних відносин та житлово-комунального господарства однієї із територіальних громад Черкащини вимагав у підприємця з Кіровоградської області гроші за позитивне рішення щодо оренди ділянки на підпорядкованій ОТГ. За своє рішення хабарник вимагав пів мільйона грн.

«Правоохоронці затримали його на території одного з приватних закладів Кіровоградщини під час передачі першої частини хабаря – 250 тис. грн та 2000 доларів США», – повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора.

Посадовцю оголосили про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ (хабарництво у великому розмірі, вчинене службовцем). Чоловіку загрожує до 10 років ув'язнення без права обіймати певні посади до трьох років. Наразі правоохоронці перевіряють причетність інших осіб до незаконної схеми.