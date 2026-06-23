За свої послуги підозрювана мала отримати 7 тис. доларів

Правоохоронці Івано-Франківщини викрили схему незаконного переправлення військовозобов’язаного через державний кордон. 33-річній мешканці Чернівецької області, яка уклала з ухилянтом фіктивний шлюб та планувала супроводити його до кордону, загрожує до 9 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області у вівторок, 23 червня, уродженка Донеччини розміщувала у соцмережах оголошення про можливість укладення шлюбу з чоловіками, які мали намір виїхати за кордон. Під час спілкування вона пропонувала одруження, посилаючись на наявність інвалідності ІІ групи та можливість подальшого супроводу.

На таку пропозицію відгукнувся мешканець Надвірнянського району. Після домовленостей він прибув до Івано-Франківська, де одружився з буковинкою за процедурою «шлюб за добу». За свої послуги підозрювана мала отримати 7 тис. доларів.

«Через тиждень жінка повернулася, щоб забрати новоспеченого чоловіка та разом вирушити у напрямку державного кордону. Однак реалізувати задум не вдалося – поліцейські затримали пару у селищі Ланчин. Під час обшуку автомобіля правоохоронці вилучили мобільні телефони, гроші та свідоцтво про укладення шлюбу», – розповіли у поліції.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Буковинці інкримінують ч. 3 ст. 332 КК України (організація незаконного переправлення чоловіків через державний кордон України, вчинена з корисливих мотивів). Санкція статті передбачає від 7 до 9 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Підозрювану арештували із можливістю внесення 160 тис. грн застави.