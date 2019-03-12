Буревій видув тисячі документів з Київського апеляційного суду

Шквальний вітер вибив вікно в кімнаті, де зберігаються архівні матеріали

СуспільствоВолодимир Пиріг, 12 березня27611

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Буревій видув тисячі документів з Київського апеляційного суду
фото з Facebook Володимира Мухіна
Вітер наробив збитків в Київському апеляційному суді

У понеділок, 11 березня, з будівлі Київського апеляційного суду сильним вітром видуло тисячі документів, повідомив у Facebook начальник Київського рибоохоронного патруля Державного агентства рибного господарства України Володимир Мухін.

«В Києві під час буревію з приміщення Київського апеляційного суду в прямому сенсі слова повилітали тисячі апеляційних справ!» – написав він.

За його словами, уся Солом’янська площа, проїжджа частина та кладовище були всіяні документами з апеляційного суду.

На підтвердження своїх слів Мухін надав фото і відео з місця події.

Як повідомило видання «Главком», прес-служба суду підтвердила, що під час сильного вітру з будівлі вилетіли папки із судовими справами. Проте в суді запевнили, що серед них були тільки архівні справи. Точну кількість втрачених паперів там поки назвати не можуть, але констатували, що деякі справи безслідно втрачено.

У суді пояснили, що шквальний вітер вибив вікно в кімнаті, де зберігаються архівні матеріали. Працівники суду не мали можливості ловити папери, оскільки намагалися не допустити падіння вікна вниз.

Нагадаємо, через сильні буревії, які розпочалися в Україні увечері 9 березня, в різних регіонах України повалено дерева, зірвано дахи і обірвано лінії електропередачі. Також внаслідок негоди загинули троє людей: на Вінниччині 11-річна дівчинка і 29-річна жінка загинули від падіння дерев, а на Житомирщині жінку на смерть придавив дах супермаркету.

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