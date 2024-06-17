Проект Lizrome – житлове містечко на 12 будинків в районі Боздош

Ужгород стрімко розвивається. Економіка міста зростає завдяки релокації великої кількості бізнесів та набуття статусу міжнародного транспортного хабу. На фоні цього розвитку змінюється ринок нерухомості – будівництво тут розпочинають великі холдинги, що мають широку експертизу та впроваджують найкращі практики. Один із таких холдингів – ZEZMAN. Нещодавно його засновник та CEO Борис Голденштейн особисто приїхав до Ужгорода та презентував новий проект.

«Ужгород я вважаю регіоном з великим потенціалом. Він демонструє стрімке зростання та динамічні трансформації», – зазначив Борис Голденштейн, CEO та засновник ZEZMAN Holding.

ZEZMAN Holding: девелопер з європейським підходом до будівництва

На закритій презентації зібралося багато спеціалістів: головний архітектора Ужгорода, ріелтори, забудовники, журналісти, топменеджери та партнери компанії. Борис Голденштейн презентував Lizrome – житлове містечко на 12 будинків в районі Боздош.

Проект позиціонують саме як житлове містечко, а не житловий комплекс. Це обґрунтовано тим, що холдинг не просто зводить будинки – він піклується про інфраструктуру, місця для відпочинку, розвиток добросусідських відносин. Крім цього, багато уваги приділяє розвитку району – створення пішохідних зв’язків між вулицями та Боздоським парком, розширення тротуарів (особливо актуальна проблема на вул. Гаджеги, в минулому Радищева), створення інклюзивного середовища. Мета проекту – розвинути район, зробити його більш комфортним та естетичним для всіх мешканців, а також показати житло нового рівня якості.

ZEZMAN Holding на ринку будівництва вже 11 років. На його рахунку – 3 великих проекти в Одесі загальною площею понад 500 000 м2. Холдинг створює десятки тисяч квадратних метрів парків, зон для відпочинку, дитячих та спортивних майданчиків. У кожному житловому містечку забудовник розвиває культуру добросусідства – сприяє утворенню спільнот за інтересами, проводить великі сусідські івенти та взаємодіє з ком’юніті мешканців.

ZEZMAN має місію – розвиток міст України шляхом впровадження Smart Sustainable Cities або «розумних сталих міст». Це містобудівна концепція, яка передбачає піклування про екологію, використання сучасних технологій та створення гнучкого середовища, що здатне змінюватися залежно від потреб мешканців. На шляху до мети компанія розробила власну концепцію – e-City, а у всіх рішеннях керується своїм внутрішнім етичним кодексом, що має назву ZEZMAN DNA.

Lizrome – втілення всіх описаних концепцій.

Lizrome: життя в потоці часу

Інфраструктура Lizrome охоплює всі кластери, звичні нам в міському середовищі: побутовий, освітній, рекреаційний, спортивний, дитячо-розважальний тощо. Тут запроектовано дитячий садок, кіношколу, SPA-салон, ресторан, фітнес-клуб, зелений бульвар, просторі світлі двори, багато дитячих та спортивних майданчиків. А також є багато магазинів, в тому числі мережевих, бізнесова та соціальна інфраструктура. Внутрішнє наповнення містечка стає місцем тяжіння для мешканців району та його інфраструктурним центром. В містечку своя керівна компанія, що слідкує за його добробутом та взаємодіє з мешканцями, підтримує сусідські ініціативи.

Інфраструктура Lizrome охоплює всі кластери, звичні нам в міському середовищі / Фото ZEZMAN Holding

Придбавши нерухомість в Lizrome, ви отримуєте доступ до діджитал-інфраструктури ZEZMAN. Програмні продукти для інвесторів та мешканців покращують досвід взаємодії з керівною компанією, підсилюють безпеку кожного мешканця та заощаджують час на побутових справах.

Варті уваги квартири в Lizrome. Великі кухні-студії, просторі вітальні, раціональне використання простору показують, що планування житла зроблено за європейськими стандартами. Тут раціонально використано кожен квадратний метр. Багато квартир з південної сторони містечка мають тераси. А серед житла, розташованого на перших поверхах, можна знайти варіанти з власними двориками-патіо.

Квартири в Lizrome здаються в різних комплектаціях / Фото ZEZMAN Holding

Квартири в Lizrome здаються в різних комплектаціях – за вашим бажанням. Дуже вигідно купувати з повністю готовим ремонтом – ви заощаджуєте на ньому значну суму, до того ж не витрачаєте зайвий час та нерви на найм сторонніх бригад. Кожен покупець може скористатися одним з готових дизайнерських проектів або замовити індивідуальний інтер’єр.

Lizrome – цікавий та інноваційний проект, який стане вагомим внеском в розвиток району Боздош та покаже новий рівень якості житла на ужгородському ринку нерухомості. Дізнайтеся більше про житлове містечко, ціни та строки здачі на сайті можна за посиланням.