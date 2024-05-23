В Ужгороді перейменували ще 9 вулиць з російськими назвами
У рамках дерусифікації в місті змінили назви вже 39 вулиць
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В Ужгороді перейменували ще 9 вулиць, назви яких підпадали під процес декомунізації та дерусифікації. Рішення про це схвалили на сесії міської ради 23 травня.
Як повідомили в Ужгородській міській раді, депутати проголосували за перейменування:
- вулиці Івана Крилова на вулицю Клари Лабик (співачка, народна артистка України, уродженка Ужгорода);
- вулиці Адмірала Нахімова на вулицю Сергія Параджанова (український та вірменський кінорежисер);
- вулиці Василя Сурикова на вулицю Мирослава Скорика (український композитор, Герой України);
- вулиці Льва Толстого на вулицю Івана Чендея (український письменник, лауреат Шевченківської премії, уродженець Закарпаття);
- вулиці Модеста Мусоргського на вулицю Василя Габди (український живописець, уродженець Ужгорода);
- вулицю Олега Кошового на вулицю Максима Польового (майор 128 Закарпатської бригади, загинув у 2021 році);
- вулиці Олександра Попова на вулицю Івана Шутєва (народний художник України, уродженець Закарпаття);
- вулиці Брестської на вулицю Тараса Гайдука (гід-екскурсовод, сержант 128 Закарпатської бригади, загинув у 2022 році);
- площі Олександра Пушкіна на сквер Лаборця (легендарний князь східнослов'янського племені білих хорватів, один з засновників Ужгорода)
Також отримала назву вулиця, розміщена між Ужанською та Прикордонною. Її назвали на честь Йосипа Адама.
Таким чином, в Ужгороді в рамках дерусифікації змінили назви вже 39 вулиць з 58, обраних комісією з перейменування у квітні 2022 року.
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