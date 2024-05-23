Площу Олександра Пушкіна в Ужгороді перейменували у сквер на честь князя Лаборця

В Ужгороді перейменували ще 9 вулиць, назви яких підпадали під процес декомунізації та дерусифікації. Рішення про це схвалили на сесії міської ради 23 травня.

Як повідомили в Ужгородській міській раді, депутати проголосували за перейменування:

вулиці Івана Крилова на вулицю Клари Лабик (співачка, народна артистка України, уродженка Ужгорода);

вулиці Адмірала Нахімова на вулицю Сергія Параджанова (український та вірменський кінорежисер);

вулиці Василя Сурикова на вулицю Мирослава Скорика (український композитор, Герой України);

вулиці Льва Толстого на вулицю Івана Чендея (український письменник, лауреат Шевченківської премії, уродженець Закарпаття);

вулиці Модеста Мусоргського на вулицю Василя Габди (український живописець, уродженець Ужгорода);

вулицю Олега Кошового на вулицю Максима Польового (майор 128 Закарпатської бригади, загинув у 2021 році);

вулиці Олександра Попова на вулицю Івана Шутєва (народний художник України, уродженець Закарпаття);

вулиці Брестської на вулицю Тараса Гайдука (гід-екскурсовод, сержант 128 Закарпатської бригади, загинув у 2022 році);

площі Олександра Пушкіна на сквер Лаборця (легендарний князь східнослов'янського племені білих хорватів, один з засновників Ужгорода)

Також отримала назву вулиця, розміщена між Ужанською та Прикордонною. Її назвали на честь Йосипа Адама.

Таким чином, в Ужгороді в рамках дерусифікації змінили назви вже 39 вулиць з 58, обраних комісією з перейменування у квітні 2022 року.