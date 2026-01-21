Наразі у «Львіводоканалі» не готові сказати про тривалість робіт

У Львові на вул. Коломийській, 14 стався витік на водогоні. Через ліквідацію витоку води частині мешканців району Сихів тимчасово припинили водопостачання. Про це у середу, 21 січня, повідомив ЛКП «Львіводоканал».

Без водопостачання тимчасово залишаються будинки на таких вулицях:

вул. Коломийська: 4, 4 (корп. 87), 6, 6 (корп. 1), 8, 10, 12, 14, 16, 16а

вул. Кирила Трильовського: 2, 4, 4а, 8, 8а, 10, 12, 12а

просп. Червоної Калини: 97, 99, 103, 105, 107

На місці пошкодження працюють аварійно-ремонтні бригади. Наразі у «Львіводоканалі» не готові сказати про тривалість робіт. Час відновлення водопостачання може бути скоригований залежно від перебігу робіт.