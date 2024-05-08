Наразі вуличне освітлення вимикатимуть 8 травня

Унаслідок нової масованої атаки по енергооб'єктах у середу, 8 травня, вуличне освітлення в Чернівцях працюватиме лише в центрі міста. Освітлюватимуть 11 головних вулиць та проспектів. Наразі таке рішення запроваджуються тимчасово лише 8 травня, але якщо виникне потреба, то його діють продовжать.

У зв’язку з масованим ракетно-дроновим ударом по об’єктах енергогенерації країни вуличне освітлення працюватиме тільки на 11 центральних вулицях міста, повідомила міська рада Чернівців 8 травня. Також чернівчан просять економно використовувати електроенергію



Перелік вулиць, на яких буде освітлення увечері:

вул. Вокзальна;

вул. Винниченка;

вул. Галицький шлях;

вул. Героїв Майдану;

вул. Сторожинецька;

вул. Головна;

вул. Південно-Кільцева;

Проспект Незалежності;

вул. Руська;

вул. Скальда;

вул. Хотинська та частково прилеглих до них вулиць.

Додамо, що внаслідок нової масованої атаки по енергооб'єктах у середу, 8 травня, є знеструмлення в дев'яти областях України. Через це з 18:00 до 23:00 відключення електроенергії можливі по всій країні як для промислових споживачів, так і для населення, повідомила прес-служба «Укренерго». Обмеження будуть рівномірно розподілені по всіх областях. Графіки відключень в кожній області оприлюднять місцеві обленерго.