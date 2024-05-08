Через масові обстріли вуличне освітлення в Чернівцях працюватиме лише в центрі міста
Освітлюватимуть 11 головних вулиць та проспектів
Унаслідок нової масованої атаки по енергооб'єктах у середу, 8 травня, вуличне освітлення в Чернівцях працюватиме лише в центрі міста. Освітлюватимуть 11 головних вулиць та проспектів. Наразі таке рішення запроваджуються тимчасово лише 8 травня, але якщо виникне потреба, то його діють продовжать.
У зв’язку з масованим ракетно-дроновим ударом по об’єктах енергогенерації країни вуличне освітлення працюватиме тільки на 11 центральних вулицях міста, повідомила міська рада Чернівців 8 травня. Також чернівчан просять економно використовувати електроенергію
Перелік вулиць, на яких буде освітлення увечері:
- вул. Вокзальна;
- вул. Винниченка;
- вул. Галицький шлях;
- вул. Героїв Майдану;
- вул. Сторожинецька;
- вул. Головна;
- вул. Південно-Кільцева;
- Проспект Незалежності;
- вул. Руська;
- вул. Скальда;
- вул. Хотинська та частково прилеглих до них вулиць.
Додамо, що внаслідок нової масованої атаки по енергооб'єктах у середу, 8 травня, є знеструмлення в дев'яти областях України. Через це з 18:00 до 23:00 відключення електроенергії можливі по всій країні як для промислових споживачів, так і для населення, повідомила прес-служба «Укренерго». Обмеження будуть рівномірно розподілені по всіх областях. Графіки відключень в кожній області оприлюднять місцеві обленерго.