У центрі Львова на тротуар і дорогу впав сторічний ясен

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У четвер, 19 вересня, приблизно о 13:20 на вул. Винниченка впало дерево, перегородивши тротуар, частину дороги та пошкодивши контактні мережі. Як повідомив ZAXID.NET речник ЛКП «Львівелектротранс» Іван Бондар, на цій ділянці тимчасово не курсують трамваї.

Цією ділянкою вул. Винниченка курсують трамвайні маршрути №1, №2, №7 та №9.

«Чекаємо поки аварійні служби виконають необхідні роботи», – сказав речник ЛКП «Львівелектротранс».

Відомо, що на дорогу впав ясен, віком приблизно 100 років.

«Дерево вирвало з корінням. Очевидно, через сильні пориви вітру. Пошкоджень зазнали контактні мережі „Львівелектротрансу“ та „Львівсвітла“, також пошкоджено близько 7 метрів турнікетів. Задля ліквідації наслідків падіння на місце уже прибули усі аварійні служби», – сказав заступник голови Галицької РА Роман Гавчак.

Дерево впало на тротуар та частину дороги

Нагадаємо, що у Львові синоптики уже другий день закликають мешканців бути обачними через сильні пориви вітру.