Учасники забігу долатимуть 42 км

Із 21:00 суботи, 9 травня, до 17:00 неділі, 10 травня, в Ужгороді перекриють рух транспорту в районі площі Шандора Петефі. В місті пройде спортивний марафон.

Як повідомили у відділі транспорту Ужгородської міської ради, обмеження діятимуть на ділянці від перехрестя з вул. Олександра Митрака до перехрестя з вул. Івана Чендея.

У неділю, 10 травня, зупинку для маршрутів №№18, 20 та 156 перенесуть до закладу Pronto Pizza поблизу Будинку побуту, а біля будівлі департаменту соціальної політики організують тимчасовий двосторонній рух.

«Прохання до водіїв та пасажирів врахувати зміни при плануванні поїздок. На дорогах міста, де відбуватиметься марафон, проїзд автомобілів частково обмежать, а на окремих ділянках організують реверсний рух», – зазначили в мерії.

Забіги Krayna Uzhhorod Marathon проходитимуть 10 травня з 8:00 до 16:00 через пл. Шандора Петефі, вул. Івана Чендея, пл. Богдана Хмельницького, просп. Свободи, вул. Минайською і далі територією Ужгородського району.