«Сакура Фест» триватиме з 17 по 19 квітня

У п’ятницю, 17 квітня, в Ужгороді стартував триденний «Сакура Фест». Рух транспорту вулицею Олександра Довженка перекрили.

Як повідомили в Ужгородській міській раді, заборона проїзду діятиме до 22:00 19 квітня. Автобуси маршрутів №№ 7, 7Д, 9, 14, 20, 22 курсуватимуть через вулиці Митну та Собранецьку.

У неділю, 19 квітня, через проведення благодійного півмарафону на площі Шандора Петефі з 6:00 до 14:00 також перекриють рух транспорту на ділянці від перехрестя з вул. Олександра Митрака до перехрестя з вул. Івана Чендея.

На період перекриття змінять організацію руху автобусних маршрутів №18, №20, №156.

Зупинку для пасажирів розташують біля закладу Pronto Pizza, за 100 м від зупинки «ЗОШ №9» у напрямку вул. Олександра Митрака. Автобуси надалі курсуватимуть за зміненою схемою руху – через вул. Івана Чендея, оминаючи перекриту ділянку, із організацією тимчасового двостороннього руху на пл. Шандора Петефі (навпроти ЗОШ №9).