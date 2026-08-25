На місці працювали екстрені служби

У ніч на вівторок, 25 серпня, російські війська завдали ударів одразу по кількох великих містах України. Під атакою опинилися Київ, Харків, Запоріжжя та Дніпро. Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, у деяких районах спалахнули пожежі. Про наслідки російської атаки повідомили Повітряні сили ЗСУ, міські голови та обласні військові адміністрації.

Наслідки атаки на Київ

Наприкінці Дня Незалежності Повітряні сили попередили про загрозу застосування ракет «Бандероль» на Київщині та реактивного безпілотника поблизу столиці.

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Згодом у Голосіївському районі Києва уламки дрона впали на 16-поверховий житловий будинок. Через це на рівні 14-го поверху були зруйновані частини стін та вибиті вікна. За попередніми даними, займання у будинку не виникло. На місці працювали екстрені служби.

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У Харкові є загиблий

У Харкові російський удар призвів до загибелі людини. За словами міського голови Ігоря Терехова, ракета влучила в Основ'янському районі міста.

Крім того, перед цим у Київському районі Харкова зафіксували влучання російського безпілотника «Молнія». Інформацію про наслідки цього удару уточнювали.

Удар по Запоріжжю

Російська атака на Запоріжжя розпочалася ще ввечері 24 серпня. Повітряні сили повідомляли про рух груп безпілотників та загрозу застосування тактичної авіації.

Внаслідок удару одного з БпЛА був пошкоджений багатоквартирний будинок. В одній із квартир спалахнула пожежа. Також займання виникло у нежитлових будівлях.

Інформацію про наслідки атаки на Дніпро та кількість постраждалих уточнюють.

Під обстрілом опинився міжнародний автомобільний пункт пропуску «Виноградівка»

Російські війська вночі також атакували ударним безпілотником міжнародний автомобільний пункт пропуску «Виноградівка» на кордоні України з Молдовою. Унаслідок атаки пошкоджень зазнала інфраструктура пункту пропуску. Пожежу, яка виникла після удару, рятувальникам вдалося локалізувати.

Наразі «Виноградівка» тимчасово не здійснює пропуск громадян і транспортних засобів. Про ситуацію українські прикордонники повідомили молдовську сторону. Транспорт, який мав перетинати кордон через цей пункт пропуску, перенаправляють до інших доступних пунктів пропуску.

Нагадаємо, вранці 24 серпня Росія завдала ракетно-дронового удару по Одещині. Зокрема, в Одесі зафіксували влучання у два гіпермаркети «Епіцентр».