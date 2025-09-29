Вандали у Москві пошкодили будівлю посольства Чехії

У Москві вандали розмалювали посольство Чехії непристойними графіті та написали на стінах нецензурні слова. Зокрема, хулігани намалювали на будівлі чоловічий статевий орган. Чеський дипломат назвав малюнки «портретами Владіміра Путіна». Про це у понеділок, 29 вересня, повідомив чеський новинний сайт Novinky.

Непристойні малюнки та лайливі слова з’явилися на будівлі чеського посольства в ніч на понеділок, 29 вересня. Як зазначає Novinky, посольство мало бути під охороною російської служби безпеки, однак «очевидно, їм не вдалося запобігти хуліганам».

Вандали облили посольство зеленою фарбою, намалювали чоловічі статеві органи та залишили написи «пі**р». Коментуючи подію журналістам сайту Novinky, чеський дипломат назвав непристойні графіті «портретами Владіміра Путіна».

«Кілька російських вандалів намалювали портрети Владіміра Путіна на нашому посольстві в Москві. Попри їхню безперечну художню цінність, нам доведеться змити ці малюнки», – цитує Novinky дипломата.

Міністр МЗС Чехії Ян Ліпавський заявив, що чеський посол Даніель Коштовал особисто передасть ноту протесту до міністерства закордонних справ Росії. Він також наголосив, що росіяни мають компенсувати чеській дипустанові збитки від вандалізму.

«Ми вимагаємо інформації про затриманих та компенсацію за пошкодження майна. Кожна держава повинна забезпечити захист дипломатів та безпеку посольств. Цей напад є неприйнятним», – наголосив Ян Ліпавський.

Встановлено, що будівлю дипустанови пошкодили четверо вандалів, двох з них вже затримали.

Novinky зауважує, що чеське посольство вже не вперше страждає від хуліганів. У 2020 році група вандалів у ​​масках розмістила на паркані посольства плакат «Стоп фашизму» та кинула в приміщення кілька димових шашок. Відповідальність за хуліганські дії взяли на себе представники партії «Інша Росія». Винних у вандалізмі російська влада не покарала.

