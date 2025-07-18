СБУ та Нацполіція затримали чоловіка, який підпалив церкву в угорськомовному селі

На Закарпатті співробітники Нацполіції та СБУ затримали чоловіка, який підпалив греко-католицький храм у селі Паладь-Комарівці та залишив на фасаді провокативний напис. Про це у п’ятницю, 18 липня, повідомили пресслужбі Нацполіції та СБУ.

За даними слідчих, злочин вчинив місцевий 28-річний житель. Встановлено, що чоловік у середу, 16 липня, проник на територію храму, підпалив вхідні двері та залишив на стіні будівлі напис «Мадярів на ножі».

«Мета такої провокації – дестабілізація ситуації в прикордонному регіоні та створення “потрібної інформаційної картинки” для ворога», – зазначили у СБУ.

Правоохоронці кваліфікували дії затриманого як порушення рівноправності громадян залежно від їхньої національної належності та релігійних переконань, а також умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу (ч. 1 ст. 161 та ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України).

Зауважимо, що село Паладь-Комарівці засноване у IX столітті та розташоване біля кордону зі Словаччиною. Переважна більшість жителів села – етнічні угорці.

Нагадаємо, на інцидент відреагував прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан: «Примус, умисне вбивство, спалювання церкви, вимагання, залякування. Все це відбувається з нами, угорцями на Закарпатті. Ми вас не підведемо, ви можете розраховувати на нас»