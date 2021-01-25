У лобовій ДТП постраждали восьмеро людей

У понеділок вранці, 25 січня, на трасі Львів-Шегині біля села Княжий Міст сталася лобова ДТП за участі легковика Renault Kangoo та мікроавтобуса Mercedes. Спершу в поліції повідомили про чотирьох постраждалих унаслідок аварії, а згодом уточнили, що постраждали вісім осіб.

У поліції Львівщини розповіли, що ДТП сталася близько 8:30 неподалік села Княжий Міст Яворівського району, біля міста Судова Вишня.

За даними поліції, 29-річний водій легковика Renault Kangoo, житель району, не дотримався безпечної швидкості руху, виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з мікроавтобусом Mercedes, яким керував 63-річний місцевий мешканець.

ДТП спричинив 29-річний водій Renault, виїхавши на зустрічну смугу (фото поліції)

Унаслідок ДТП постраждали восьмеро людей, четверо з яких госпіталізовані з різними травмами, а ще чотирьох після надання медичної допомоги відпустили на амбулаторне лікування. Особисті дані постраждалих ще уточнюють.

Правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП. У зв’язку з погіршенням погодних умов закликають водіїв бути максимально уважними та дотримуватись ПДР.