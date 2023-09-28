У Запорізькому районі зіткнулися два легкові автомобілі

У Запорізькій області сталася ДТП, у якій загинули четверо людей. За інформацією рятувальників, аварія сталася на території Запорізького району.

Як йдеться у повідомленні ГУ ДСНС у Запорізькій області, увечері 27 вересня в результаті зіткнення двох легковиків BMW 318i і Nissan Altima загинули четверо людей: двоє водіїв, а також двоє пасажирів, які перебували в автомобілях. Рятувальники деблокували загиблих із понівечених автомобілів.

Наразі за фактом ДТП проводиться розслідування. Поліція ДТП не коментувала.

У поліції Запорізької області уточнили, що ДТП сталася біля села Михайлівка близько 18:30. 43-річний водій автомобіля BMW здійснював рух у напрямку Запоріжжя. При обгоні чоловік не впевнився у безпеці маневру та виїхав на зустрічну смугу дорожнього руху, де допустив зіткнення з автомобілем Nissan, який рухався в зустрічному напрямку під керуванням 48-річного чоловіка.

Як повідомляв ZAXID.NET, 23 вересня в Івано-Франківській області поліцейський на смерть збив 16-річного хлопця.