Поліція Прикарпаття проводить службове розслідування

У селі Ценява Коломийського району поліцейський, який перебував поза службою, на автомобілі BMW збив 16-річного підлітка. ДТП сталася у п'ятницю, 22 вересня, приблизно о 22:20. У прес-службі поліції Івано-Франківської області розповіли, що правоохоронця перевірили на стан сп'яніння – він був тверезим.

«За попередньою інформацією, водій автомобіля BMW, перебуваючи поза службою, на неосвітленій ділянці дороги вчинив наїзд на хлопця. Від отриманих травм 16-річний підліток загинув. На місце виїхали правоохоронці та співробітники Державного бюро розслідувань», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Наразі поліція Прикарпаття проводить службове розслідування. Крім цього, кримінальне провадження розпочало Держбюро розслідувань.

Нагадаємо, що вранці 22 вересня на околиці Івано-Франківська в ДТП загинув 48-річний водій Mitsubishi, який зіткнувся з вантажівкою Renault Master. За інформацією поліції, чоловік виїхав на зустрічну смугу руху.