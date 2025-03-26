Попри свою іноді відсторонену поведінку, коти не ображаються, так само як люди

Коти відомі своєю незалежною поведінкою, і багато власників замислюються, чи можуть вони довго пам’ятати образи. Cats Protection пояснює, чи справді коти здатні затаїти образу і як вони реагують на неприємні ситуації.

Чи ображаються коти?

Попри свою іноді відсторонену поведінку, коти не ображаються, так само як люди. Коти відчувають деякі з тих самих емоцій, що й ми, наприклад, радість, страх, смуток і тривогу. Але вони не відчувають складних емоцій, таких як образа.

«Хоча досліджень складних емоцій у котів було проведено небагато, тому що більшість досліджень проводилися на собаках. Ці складні ідеї, такі як почуття провини чи образи, найчастіше є людською інтерпретацією поведінки. Людина думає, що тварина може затаїти образу через те, що вона зробила щось, що її засмутило. Тоді вона шукає поведінкові сигнали від тварини, які підтверджують її припущення», – говорить Деніел Уоррен-Каммінгс, клінічний поведінковий спеціаліст.

Зміна поведінки, яку ми сприймаємо як образу, часто є природною реакцією кота на стресову ситуацію. Це спосіб захистити себе та уникнути повторення подібної ситуації.

Наприклад, коли ви везете кота до ветеринара, це може стати для нього сильним стресом. Коли ви повертаєтеся додому, ваш кіт може втекти та ховатися деякий час, уникаючи вас до кінця дня. Може здатися, що він образився на вас за те, що ви змусили його пройти через випробування візитом до ветеринара. Але насправді це їхня природна реакція на стрес. Вони будуть ховатися, поки рівень стресу не знизиться.

Як довго кіт тримає «образу»?

Те, як довго кіт поводитиметься по-іншому після пережитого стресу, залежить від тривалості та інтенсивності стресу. Хоча кіт не тримає зла, він міг створити негативну асоціацію між подією та людиною, яка її спричинила. Це може призвести до того, що кіт деякий час уникатиме цієї людини, щоб убезпечити себе.

Якщо кіт пережив надзвичайно стресовий досвід, наприклад, був серйозно травмований, він намагатиметься уникнути його повторення. Якщо причиною цього досвіду є людина, кіт може постійно її уникати.

Якщо кіт відчуває стрес після короткочасного досвіду, наприклад, походу до ветеринара або коли йому випадково наступили на хвіст, він ховатиметься, доки рівень стресу не повернеться до норми. Це може зайняти кілька годин або, можливо, день.

Якщо кіт стикається зі стресом знову і знову, наприклад, якщо він постійно перебуває у неприємній ситуації, у нього може поступово розвинутись негативна асоціація з відповідальною за це особою. Це може призвести навіть до того, що кіт уникатиме цієї людини днями, місяцями або навіть роками, захищаючись від потенційного стресу.

Як зрозуміти, що кіт відчуває стрес?

Ознаки того, що ваш кіт перебуває у стресовому стані:

Ховається більше, ніж зазвичай. Менш толерантне ставлення до людей. Зігнуте положення тіла. Притиснуті вуха, повернуті вбік. Широкі, розширені зіниці в очах. Хвіст розмахує з боку в бік.

Якщо ви помітили будь-яку з цих ознак, дайте коту спокій та можливість сховатися, якщо він цього хоче. Це допоможе знизити рівень стресу та запобігти розвитку у кота негативних асоціацій з вами, якщо ви є причиною його стресу.

Як відновити довіру кота?

«Найкраще, що ви можете зробити, це дати йому час і простір. Якщо у кота хороші стосунки з вами та хороша, вільна від стресу домашня атмосфера, рівень стресу незабаром знизиться. Все повернеться на круги своя», - пояснює Даніель.

Якщо ви постійно перевіряєте кота, коли він ховається, це може призвести до ще більшого стресу. Це також може призвести до того, що у кота виникне негативна асоціація з вами. Він може уникати вас ще більше.

Вам потрібно просто залишити його на самоті та зачекати, поки він сам прийде до вас, коли буде готовий до уваги. Тоді ви можете спробувати запропонувати йому ласощі, іграшку або гру, щоб відновити його довіру.